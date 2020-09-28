وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

المواطن - الرياض

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر بوابة التوظيف في موقعها عن توفر وظائف طبية وفنية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في مدينة الرياض.

الوظائف المطلوبة بالمسميات التالية :

محاضر تقنية التخدير – أستاذ مساعد تقنية الأجهزة الطبية-طبيب أخصائي أول – الطوارئ

طبيب أخصائي – الطب النفسي – وظيفتان.

طبيب أخصائي أول – الأورام – 3 وظائف.

طبيب أخصائي أول – الطب النفسي – وظيفتان.

طبيب مقيم – أمراض الدم للكبار – وظيفتان.

طبيب مقيم – الأورام – وظيفتان.

طبيب أخصائي أول – قسم الأشعة – 6 وظائف.

طبيب أخصائي – قسم الأشعة – وظيفتان.

فني معالجة إشعاعية.

وأوضحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: (https://talents.msd.med.sa/en/job-search-results).

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