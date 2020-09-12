وظائف شاغرة في جمعية جو الخيرية بضرماء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية جو الخيرية بمحافظة ضرماء، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية بمحافظة ضرماء غرب منطقة الرياض.

تفاصيل وظائف جمعية جو الخيرية:

وأبرزت الجمعية أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

باحث اجتماعي: درجة البكالوريوس أو أعلى، والأولوية لأصحاب التخصصات الاجتماعية ولمن لديهم خبرة في العمل الاجتماعي والزيارات الميدانية.

محاسب: شهادة الدبلوم فما فوق في تخصص المحاسبة، والأولوية لمن لديه خبرة سابقة في هذا المجال.

شروط وظائف جمعية جو الخيرية:

وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يكون مسجل في التأمينات الاجتماعية.

– أن يكون متفرغًا لأعمال الجمعية.

– أن يكون متمكنًا من استخدام الحاسب الآلي.

– العمل على فترتين صباحية ومسائية.

طريقة التقديم على وظائف جمعية جو الخيرية:

وأوضحت الجمعية أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم السبت الموافق 24 محرم 1442هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 3 صفر 1442هـ، داعية الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية وصور الوثائق والشهادات على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).

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