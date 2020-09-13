وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بجازان، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط، ومستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية بالقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب أول أذن وأنف وحنجرة (جازان).

– أخصائي أول طب الأطفال (عدد 4 وظائف للسعوديين/ خميس مشيط).

– أخصائي طب الطوارئ (الظهران).

– طبيب نائب الأشعة العامة (الظهران).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية بالقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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