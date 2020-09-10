وظائف شاغرة لحملة الكفاءة المتوسطة في صحة مكة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، لحملة شهادة الكفاءة المتوسطة فما دون، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– سائق.
– مستخدم.
– مراسل.
شروط وظائف صحة مكة:
وبينت المديرية أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن يكون عمر المتقدم لوظيفة سائق ثمانية عشر عامًا.
– أن يكون عمر المتقدم لوظيفة مستخدم أو مراسل عشرين عامًا.
– لائقًا صحيًّا.
– حسن السيرة والسلوك.
– حائز على المؤهلات المطلوبة للوظيفة (الكفاءة المتوسطة) فما دون.
– أما بالنسبة للسائقين أن يكون (حاصلًا على رخصة عمومي مثقلة أو نقل خفيف سارية المفعول).
– غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر.
– غير مطالب بفترة حظر في الوقت الحاضر سواء للاستقالة أو الفصل أو الغياب حسب النظام.
طريقة التقديم على وظائف صحة مكة:
وأوضحت المديرية أن على من يرغب ويجد في نفسه القدرة والكفاءة وحاصل على شهادة الكفاء المتوسطة التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني: (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 21 محرم 1442هـ، ولمدة خمسة أيام.