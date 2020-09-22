وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للجمارك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك “الجمارك السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الجمارك السعودية:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف صياغة القرارات أول.

– موظف صياغة القرارات.

– موظف دعم فني.

– مهندس أول أنظمة المراقبة الأمنية.

– مهندس أول أنظمة الفحص.

– مهندس أول أنظمة التحكم.

– مشرف محللي أعمال.

– مشرف أول منتجات رقمية.

– مدير مشروع أول/ الحلول الرقمية.

– مدير إدارة التشغيل والدعم التقني.

– مدير إدارة دراسات اللجان الجمركية.

– مدير إدارة المستودعات.

– مدير إدارة الخدمات.

– مدير إدارة التعاون العربي والخليجي.

– محلل تواصل مؤسسي.

– محلل التزام وإدارة مخاطر أول.

– رئيس قسم مراقبة المخزون.

– رئيس قسم صياغة القرارات.

– رئيس قسم خدمات الدعم الإداري والتقني.

– رئيس قسم تجربة المستفيدين.

– رئيس قسم المزادات.

– أخصائي دعم المستفيدين.

– أخصائي بحوث ودراسات أول.

– أخصائي بحوث ودراسات.

– أخصائي مالي.

– أخصائي جمركي.

– أخصائي أول مزادات.

– أخصائي أصول.

– أخصائي/ أخصائي أول الوقاية والحماية من الإشعاع.

التقديم على وظائف الجمارك السعودية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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