وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي بالهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– قائد التواصل الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق، أو العلاقات العامة)، أو المجالات ذات الصلة.

– مسجل وموثق عمليات المجموعات الفنية والتراثية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علم الآثار، أو الأنثروبولوجيا، أو التاريخ، أو الفن والثقافة، أو دراسات المتاحف، أو إدارة التراث الثقافي)، ويفضل درجة الماجستير.

– مدير برنامج المبادرات الخاصة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

المزيد

شارك الخبر