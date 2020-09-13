وظائف شاغرة لدى متاجر بنده في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة كحد أدنى؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من الجبيل، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– بائع إلكترونيات/ هايبر بنده (الجبيل).

– كاشير/ بنده حي القدس (الجبيل).

– كاشير متجر (جدة).

– موظف خدمة خضار/ هايبر بنده الرياض جاليري (الرياض).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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