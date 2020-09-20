وظائف شاغرة لدى متاجر بنده في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والدمام، والجبيل، والمنطقة الجنوبية.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس المصادر الإستراتيجية (جدة).

– مدير تطوير الفئة/ العلامة الخاصة غير الغذائية (جدة).

– رئيس تطوير المنتجات/ العلامة الخاصة (جدة).

– مدير أداء العلامة الخاصة (جدة).

– بائع إلكترونيات/ بنده (عدد 3 وظائف/ الجبيل).

– كاشير/ بنده (عدد وظيفتين/ الجبيل).

– معاون خدمة متجر (عدد وظيفتين/ الدمام).

– مدير عمليات المنطقة (المنطقة الجنوبية).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.panda.com.sa/ar/job-search-results/)

شارك الخبر