وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– كبير أخصائيي علاج تنفسي (الرياض).

– المنسق السريري/ قسم العيون (الرياض).

– المنسق السريري/ الرعاية الطبية للتشريفات (الرياض).

– اختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي (الرياض).

– فني تصوير إشعاعي (الرياض).

– مدير إدارة تخطيط المشاريع والذكاء المؤسسي (الرياض).

– مأمور سنترال (الرياض).

– عامل نظافة (الرياض).

– مساعد رئيس قسم العلاج الطبيعي (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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