وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية وأمنية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– اختصاصي خدمات العقود (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مستشار قانوني ثانٍ (الرياض).

– مساعد محقق (الرياض).

– مشرف تكنولوجيا الأمن والسلامة (الرياض).

– تقني تخدير (الرياض).

– فني أقفال (الرياض).

– فني أول نظام الأمن (الرياض).

– فني ثاني نظام الأمن (الرياض).

– فني ثالث نظام الأمن (الرياض).

– رجل أمن أول (الرياض).

– ممرض أول (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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