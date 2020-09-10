وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة الراشد في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر، وينبع.

وأبرزت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس الحسابات (الدمام).

– مسؤول الشؤون الإدارية والموارد البشرية (الخبر).

– منسق مبيعات (الدمام، وينبع).

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (http://careers.alrashed.com/ar/jobs.php)







شارك الخبر