وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى الملك فهد التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الدمام الطبي.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك فهد التخصصي:

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير جودة التمريض.

– مدير التطوير المهني للتمريض.

– ممرض أول/ وحدة علم الأعصاب.

– ممرض أول/ وحدة الجراحة النسائية.

– ممرض أول/ قسم الطب المنزلي.

– ممرض أول/ وحدة العناية المركزة.

– أخصائي تمريض/ طوارئ.

– أخصائي تمريض/ وحدة العناية المركزة.

– تقني طبي/ علم أمراض الأنسجة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://kfshcareers.talentera.com/ar/job-search-results/)







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