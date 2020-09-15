وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والتجارية والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة سراكو، وشركة أبناء عبدالله حسين المطوع القابضة” في كل من الجبيل الصناعية، ورأس الخير الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف شؤون الموظفين (عدد وظيفتين/ للجنسين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة عامة، إدارة الأعمال).

– كاتب التوريد والشراء (للجنسين): شهادة الثانوية العامة أو الثانوية التجارية.

– مشغل لوحة مفاتيح/ بدالة الهاتف (للرجال): شهادة الثانوية العامة.

– موظف استقبال (للرجال): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://www.rcj.gov.sa/saudization/Pages/Default.aspx).







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