وظائف شاغرة للجنسين في متاجر بنده

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والجبيل، ومدن أخرى.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائية تجميل (عدد 5 وظائف).

– كاشير/ بنده شارع الأمير نايف (الجبيل).

– رئيس إدارة الفئات والمنسوجات.

– كاشير/ بنده الحويلات (عدد 3 وظائف/ الجبيل).

– رئيس إدارة الموارد البشرية وخدمات الدعم (جدة).

– موظف خدمة خضار/ هايبر بنده (عدد 3 وظائف/ الجبيل).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.panda.com.sa/ar/job-search-results/)

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