وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني أول التروية القلبية: شهادة الدبلوم في تخصص تكنولوجيا التروية، أو ما يعادلها.

– استشاري جراحة الفم والوجه والفكين: شهادة الدكتوراه أو البورد في تخصص جراحة الفم والوجه والفكين.

التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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