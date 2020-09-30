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#وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

#وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

2020/09/30
الساعة 7:48 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
المواطن- خالد الأحمد
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1 تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:
2 التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني أول التروية القلبية: شهادة الدبلوم في تخصص تكنولوجيا التروية، أو ما يعادلها.

– استشاري جراحة الفم والوجه والفكين: شهادة الدكتوراه أو البورد في تخصص جراحة الفم والوجه والفكين.

التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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    2 تعليقات
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    احمد انا محتاج نغير مفصل فك ودايخ
    5 ساعة

    انا عندي انزلاق غضروفي في مفصل الفك والغضروف تعبتي وعملت حقن وكل حاجة الدكاترة الأولي في اللي بيقولي منشيل نص الغضروف ونسيب نص الغضروف وخايف لا إتشال العضم حيتاكل الدكاترة في مصر عجزت علي كدة يااارب التواصل مع حد يساعدني انا شاب وحلتي مستعصية

    0
    رد
    احمد انا محتاج نغير مفصل فك ودايخ
    5 ساعة

    انا عندي انزلاق غضروفي في مفصل الفك وتأكل العضم الدكاترة الأولي بتقول لو شلت الغضروف العضم حيتاكل ومش لاقي حل

    0
    رد


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