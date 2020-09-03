وظائف صحية شاغرة في مستشفى دله

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة مستشفى دله:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي معالج الجهاز التنفسي: شهادة البكالوريوس في تخصص العلاج التنفسي.

– فني سحب دم: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الفصد وسحب الدم.

– أخصائي تعقيم مركزي: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (التمريض، أو التعقيم).

التقديم على وظائف شركة مستشفى دله:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.dallah-hospital.com/ar/jobs).







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