وظائف صحية شاغرة لدى شركة ديافرم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة ديافرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للشركة المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الكلى، في كل من ينبع، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة ديافرم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تغذية علاجية (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص التغذية السريرية.

– صيدلي إكلينيكي (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة الإكلينيكية.

التقديم على وظائف مجموعة شركة ديافرم:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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