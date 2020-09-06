وظائف صحية شاغرة للجنسين في شركة ديافرم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة ديافرم “Diaverum”، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للشركة المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الكلى، في محافظة بيشة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائيـ/ـة خدمة اجتماعية: درجة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية.

– أخصائي تغذية علاجية: درجة البكالوريوس في تخصص التغذية العلاجية.

التقديم على وظائف مجموعة شركة ديافرم:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://www.diaverumarabia.jobs/en/job-search-results/)

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