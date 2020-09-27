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#وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

#وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

2020/09/27
الساعة 6:18 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
المواطن- خالد الأحمد
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1 شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:
2 طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– عالم أبحاث/ إدارة الإحصاءات الحيوية والوبائيات والحوسبة العلمية (الرياض).

– طبيب متخصص/ أورام العظام (الرياض).

– أخصائي علاج تنفسي (الرياض).

– محقق (الرياض).

– استشاري مساعد التخدير (المدينة المنورة).

– استشاري كلى (المدينة المنورة).

– استشاري علم الأمراض التشريحية (المدينة المنورة).

– طبيب الإحالات الطبية (المدينة المنورة).

– ناسخ طبي (المدينة المنورة).

– منسق جدولة العيادات (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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