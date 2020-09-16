وظائف قيادية شاغرة للجنسين في طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير البنية التحتية لتقنية المعلومات.

– مدير أمن المعلومات.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.flyadeal.com/ar/jobs.php).

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