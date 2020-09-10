وظائف نسائية شاغرة بفروع مراكز عبور

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للنساء من السعوديات وغير السعوديات، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في كل من الخبر، ووادي الدواسر.

تفاصيل وظائف مجموعة مراكز تنمية الإنسان:

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائية علاج طبيعي (الخبر).

– أخصائية علاج وظيفي (الخبر).

– أخصائية تمريض (الخبر).

– أخصائية نفسية (الخبر).

– أخصائية تمريض (وادي الدواسر).

– أخصائية نفسية (وادي الدواسر).

التقديم على وظائف مجموعة مراكز تنمية الإنسان:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2020م، داعية الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الرابط التالي: (http://bitly.com/2zsta5n)







شارك الخبر