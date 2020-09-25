وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف اللحام والتصنيع (الجبيل): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول برامج وتطبيقات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

– مستشار إستراتيجية التكرير والبتروكيماويات (الرياض): الدرجة الجامعية في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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