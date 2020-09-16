وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أجهزة/ مشاريع الموقع (الجبيل).

– منسق السفر/ الخدمات الإدارية (الجبيل).

– رئيس التطوير التنظيمي (الرياض).

– مستشار رئيسي إدارة المواهب (الرياض).

– مهندس التحكم في العمليات (الجبيل).

– مستشار رئيسي استراتيجية البتروكيماويات (الرياض).

– مخطط الصيانة (جازان).

– محلل أول إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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