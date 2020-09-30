وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مشروع نيوم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تنسيق التصميم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير.

– مدير الأمن الداخلي: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– مدير أول قانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي مجال ذي الصلة.

– رئيس الشؤون الفنية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو مجال هندسي ذي الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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