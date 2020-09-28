وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة جدة.
تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين رضا:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– قائد فريق الإنتاج..
– مساعد بناء الشاحنات (عدد 6 وظائف).
– فني رش الدهان.
التقديم على وظائف شركة الحاج حسين رضا:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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