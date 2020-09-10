وفاة الممثلة البريطانية ديانا ريج عن عمر يناهز الـ 82 عامًا

المواطن - متابعة

أعلن اليوم الخميس في بريطانيا عن وفاة الممثلة البريطانية ديانا ريج عن 82 عامًا.

وكانت ريج قد حققت شهرة من خلال مشاركتها في مسلسل ذي أفنجرز (المنتقمون) في الستينيات من القرن الميلادي الماضي.

كما عرفت بدورها في مسلسل و«غايم أوف ثرونز» أو (صراع العروش).

وقال وكيل أعمال الفنانة البريطانية سايمن بيريسفورد، في بيان، «ببالغ الأسى، نعلن لكم أن ديانا ريج توفيت بسلام صباح اليوم»، موضحًا أن الممثلة فارقت الحياة «في منزلها محاطة بعائلتها».

كذلك، قالت ابنتها الممثلة رايتشل ستيرلينج «والدتي الحبيبة توفيت بسلام خلال النوم صباح اليوم. لقد ماتت بسبب سرطان جرى تشخيص إصابتها به في مارس، وهي أمضت أشهرها الأخيرة في التفكير بفرح في حياتها الرائعة المليئة بالحب والضحك وبفخر عميق بمهنتها».

وأضافت «من المستحيل أن نعبر عن مدى الاشتياق الذي سنشعر به تجاهها».

ودرست ريج في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية قبل أن تظهر لأول مرة مع فرقة شكسبير الملكية عام 1959.

وذاع صيتها مع تجسيدها لشخصية العميلة السرية إيما بيل في مسلسل «ذي أفنجرز» (المنتقمون) في ستينيات القرن الماضي.

وقد كانت لها مسيرة لامعة أيضًا في المسرح. ولعبت كذلك دورًا في فيلم العميل جيمس بوند، “أون هير ماجيستيز سيكريت سيرفس” (في الخدمة السرية لجلالتها).

ونالت مكافآت بارزة عدة بفضل أدائها شخصية «ميديا» من الميثولوجيا الإغريقية في المسرحية التي تحمل الاسم عينه للمؤلف يوريبيديس، وشخصية «الأم شجاعة» للمسرحي الألماني برتولت بريشت.

كذلك، طبعت ديانا ريج الأجيال الجديدة من المتابعين بفضل أدائها شخصية أولينا تيريل في مسلسل «غايم أوف ثرونز».

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