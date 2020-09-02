وفاتان و5 إصابات إثر انهيار منزل شعبي بحي عتيقة في الرياض

المواطن - الرياض
توفي شخصان، وأصيب 5 آخرون بعد انهيار منزل شعبي في حي عتيقة بالعاصمة الرياض مساء أمس الثلاثاء.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: باشر مدني الرياض حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتا وفاة، نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث من جانب الفرق، وأنقاض المنزل الشعبي الذي انهار.
ولم يوضح المدني المزيد من التفاصيل بشأن الحادث أو أسباب انهيار المنزل.
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