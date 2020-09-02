وقف مداد الخير تُطلق مبادرة دعم العودة إلى المدارس

المواطن - الرياض

من منطلق أهمية العمل التطوعي في المجتمع ودور الشراكة المجتمعية وأهميتها وما يتميز به صندوق “سابك الخيري” من حب عمل الخير وتقديم الدعم والمساعدة، فقد تم تسليم أسر الأطفال المستفيدة المسجلة في مؤسسة وقف مداد الخير للرعاية الاجتماعية 280 شنطة مدرسية مع كافة مستلزماتها متنوعة بين الأولاد والبنات.

وتم استلامها يوم السبت الموافق 8 أغسطس من قبل المؤسسة التي ثمنت وشكرت هذه المبادرة التي تدعم حملة (مبادرة العودة إلى المدارس صندوق موظفي سابك الخيري- برًّا)، حيث تم تسليمها لأسر الأطفال المستفيدة المسجلة بمؤسسة وقف مداد الخير، والأسر المستفيدة من جمعية سعيا الخيرية، حيث وجدت المبادرة استحسان أهالي أطفال المستفيدين.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية مؤسسة وقف مداد الخير للرعاية الاجتماعية تسعى لأن لا تقف الجهود على هذه المبادرة فقط، وإنما تعمل جاهدة لاستمرارية هذه المبادرات نحو عمل الخير وخدمة المجتمع.

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