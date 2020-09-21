وليد الفراج يتغنى بـ الهلال: شارك بـ25% من قوته

المواطن - مروة نبيل

تغنى الإعلامي وليد الفراج بأداء الهلال في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، رغم معاناته من غياب أبرز لاعبيه؛ بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

الهلال يقهر الظروف:

ولعب نادي الهلال ضد شهر خودرو على إستاد الجنوب في الدوحة، مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت بالتعادل السلبي.

ورفع الزعيم رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، كمتصدر المجموعة الثانية، وذلك بعد تعادل شباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفراج يُشيد بالزعيم:

وتحدث وليد الفراج قائلًا: “الزعيم استطاع أن يتأهل ويتصدر المجموعة.. رغم أنه شارك بـ25% من قوته في ظروف لم تسبق على أي فريق، ويستحق لقب الهلال بمن حضر”.

وتابع الفراج تصريحاته في برنامجه “الدوري مع وليد”: “التعامل مع الاتحادات القارية يختلف عن التعامل مع المحلية، والاتحاد السعودي قام بالمطلوب منه.. شكرًا لوزير الرياضة”.

وواصل وليد الفراج حديثه بشأن الزعيم قائلًا: “تغريدات تهنئة من الأندية الإماراتية جميلة للزعيم كنت أتمناها من الأندية السعودية.. هل يجب على وزير الرياضة أن يجبرهم؟!”.

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