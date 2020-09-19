وليد الفراج يرد على مطالب الأطباء بانسحاب الهلال آسيويًّا

المواطن - محمد سمعه

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على مطالب بعض الأطباء الذين قالوا بأنه من الأفضل انسحاب بعثة فريق الهلال من دوري أبطال آسيا، بعد إصابة 12 لاعبًا من الفريق الكروي الأول بفيروس كورونا.

وكتب الفراج اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر”: “أطالع تغريدات لأطباء متخصصين يقدمون نصائح لبعثة الهلال- جزاهم الله كل خير- لكن الغريب أن أغلبهم يطالب البعثة بالانسحاب، وعندما أبدأ في الاقتناع بحرصهم الطبي أتعرض لصدمة عندما أشاهد حساباتهم الشخصية وهى تميل دومًا لأندية منافسة”.

تبديل حراس الهلال تم عبر مادة قانونية:

وأضاف الفراج: “محتاجين نصيحة من دكتور ما له علاقة بالكورة، بعض الاقتراحات فيها إرهاق فكري لا أكثر، لا أعتقد أن الاتحاد الآسيوي سيقوم بأي إجراء لإيقاف التصفيات أو تأجيلها، ولن تقبل بقية الأندية المشاركة بأي تعديل غير منصوص عليه في لائحة البطولة، تبديل حراس الهلال تم عبر مادة قانونية تم تفسيرها لإدخال كورونا بها، ليس بيدنا إلا الدعاء”.

اتحاد الكرة يدعم الزعيم:

واختتم الفراج تغريداته قائلًا: “الهلال في دوري أبطال آسيا لديه إدارة متميزة ويقف خلفه اتحاد كرة ذو علاقات جيدة بالاتحاد الآسيوي ووزارة رياضة تتابع، وبالتأكيد أنهم يقومون بأفضل ما يمكن لما فيه مصلحة الفريق الذي يمثل الوطن مع أشقائه النصر والأهلي والتعاون، مش كل شيء سيظهر في بيانات إعلامية، الله يقويهم لما فيه المصلحة”.

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