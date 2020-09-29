وليد عبدالله: مباراة النصر والأهلي بمثابة النهائي المبكر

المواطن - مروة نبيل

شدد حارس مرمى النصر وليد عبدالله على أن مباراة فريقه أمام الأهلي تُعتبر بمثابة النهائي المبكر، مؤكدًا في الوقت ذاته جاهزية جميع لاعبي العالمي لهذه المباراة.

ويلعب الأهلي والنصر على استاد جاسم بن حمد، عند الساعة 4:40 مساءً يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وليد عبدالله يؤكد صعوبة المواجهة السعودية الآسيوية

وتحدث وليد عبدالله عن المواجهة المرتقبة قائلًا: “الكل يعرف أن مباراتنا مع الأهلي غدًا تعتبر نهائي سعودي مبكر، فريقين ثقيلين في المملكة وآسيا”.

وتابع: “جاهزون للمباراة لأنها تعتبر خروج مغلوب وبإذن الله أي لاعب سيلعب غدًا سيكون بقدر المسؤولية وسيُقاتل في المباراة لأن لها طابع خاص وبإذن الله سنكون جاهزين للمباراة”.

وأضاف: “غدًا الفريقين لديهم الفرصة للفوز ويملكون عناصر مميزة لكن بإذن الله سنقاتل في المباراة حتى آخر لحظة.. لم نأتِ من السعودية إلى هنا إلا من أجل العمل فكل مباراة نستعد ونجهز لها لوحدها”.

حارس النصر يؤكد جاهزية اللاعبين

وواصل تصريحاته قائلًا: “أدعوا بالشفاء للاعبين الهلال وأن يعودوا لأهلهم سالمين.. نحن جئنا إلى هنا أكثر من 30 لاعبًا وكلنا جاهزين تمامًا وأي لاعب سيحتاجه المدرب سيكون على قدر المسؤولية”.

واستكمل: “المدرب قدم لنا كل شيء وأعطى الفرصة لكل اللاعبين في المباريات.. الفريق في جاهزية كاملة لأننا نتميز ولله الحمد بمجموعة مميزة وأي لاعب سيشارك بشكل أساسي سيقدم أفضل أداء وهذا الشيء الذي يميز النصر”.

واختتم وليد عبدالله تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر والأهلي الذي أُقيم، اليوم الثلاثاء، قائلًا: “كرة القدم لا يوجد فيها مرشحين تعتمد على من سيقدم ويعطي في الملعب أكثر هو من سيحقق الفوز”.

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