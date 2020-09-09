ولي العهد يتلقى اتصالًا من وزير الدفاع الياباني لبحث التعاون في المجالات الدفاعية

المواطن - واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير الدفاع الياباني تارو كونو.
وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة واليابان.
كما تم بحث قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.
ذات صلة :
ولي العهد يتصل بنائب أمير الكويت للاطمئنان على صحة الشيخ صباح الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية طاجيكستان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقية عزاء لـ البرهان في ضحايا فيضانات السودان
اللهم اجفض مليكنا سلمان وولي عهده وسدد خطاهم
هاذا محمد من بغاالكود كاده & هاذا محمدمرعب الي تغطرس
هاذا اسود الارض هاذا فهوده & هذارعودآ بسما حيل تظرس
هاذاولدسلمان شبل الا سوده & من والده زين الفعايل تلبس
ياشايل حقدآ علينا تسوده & ليجيك يومآ كنك الصيد ترفس
اترك كثير الهرج وخذ هل إفاده & يكفي تأدب كل مقرود يمرس
عسا عساك بخير مزنآ تهاده & من فوق موطنا سقا الخير والبس