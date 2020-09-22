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ولي عهد البحرين لـ نتنياهو: يجب تعزيز الأمن والسلم الدولي

ولي عهد البحرين لـ نتنياهو: يجب تعزيز الأمن والسلم الدولي

2020/09/22
الساعة 10:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ولي عهد البحرين لـ نتنياهو: يجب تعزيز الأمن والسلم الدولي
المواطن - متابعة

أكد ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار.

وقال: إن توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام مع إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واحتضن البيت الأبيض في 15 سبتمبر الجاري، مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.

وبموجب الاتفاقين، فإن الإمارات والبحرين ستقيمان علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل.

 


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    1 تعليق
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    محمود محمد أبوالهوى
    1 ساعة

    يا صاحب السمو ، القول فيهم جاء من السماء السابعة لقول الله تعالى : {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ … … }البقرة120 وقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ … … }المائدة51 وقال تعالى : {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ … … }المائدة82 .. ماذا بعد ؟؟؟؟

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