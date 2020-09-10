ياسر الشهراني يكشف السر وراء تتويج الهلال بالبطولات

المواطن - محمد سمعه

كشف النجم ياسر الشهراني، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، عن السر وراء تتويج الزعيم ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبكافة البطولات.

وتحدث الشهراني للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “الحمد لله على الفوز بالدوري، تألقي يعود لدعاء الوالد والوالدة، واجتهادي في التدريبات، والزعيم دائمًا بيئة مناسبة للتألق والاحترافية العالية، منذ الجيل القديم وليس حاليًّا فقط، والاستقرار هو سر تحقيق الفريق لبطولات”.

وتابع الشهراني: “دائمًا قلوب نجوم الهلال على بعضهم البعض، وإذا حدث أي مشكلة، نحاول حلها في نفس الوقت”.

الهلال بطلًا للدوري للمرة الـ16:

وعرضت “القناة الرياضية السعودية” صورًا ومقاطع فيديو من تتويج الهلال بلقب الدوري رقم 16 في تاريخه، وذلك بعد أن حصد النقطة رقم 72 عقب فوزه على الليث.

ملعب الجامعة وجه الخير على الأزرق:

ونجح الفريق الأزرق في الفوز بلقبين وهو على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث حصد دوري أبطال آسيا ثم حصد لقب الدوري السعودي.

وكان الفرنسي بافيتيمبي غوميز، تمكن من إحراز الهدف الأول لـ أزرق العاصمة بالدقيقة العشرين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد البريك.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن اللاعب كريستيان جوانكا من إضافة الهدف الأول لليث في شباك عبدالله المعيوف بالدقيقة الـ46، ثم عاد غوميز وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة السبعين.

وكان حكم لقاء الشباب، ألغى هدفًا ثالثًا سجله غوميز لنادي الهلال وذلك بداعي وجود لمسة يد على اللاعب الفرنسي.

يذكر أن الزعيم يستعد بالفترة المقبلة، لخوض مباريات دوري أبطال آسيا 2020.







شارك الخبر