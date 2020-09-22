يزيد الغنيم في قصيدة عن اليوم الوطني: نحن السيوفُ ونحنُ المجدُ والنصرُ

المواطن - الرياض

طرح الشاعر يزيد بن عبدالعزيز الغنيم قصيدة جديدة بعنوان “شموخ وطن”؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة يوم غد الأربعاء.

كلمات شموخ وطن:

وجاء نص كلمات قصيدة شموخ وطن كما يلي:

(تجري الرياحُ بما لا تشتهي السفنُ) *** نحنُ الرياحُ ونحنُ الموجُ والبحرُ

نحنُ السفينةُ والأمواجُ ساكنةٌ *** نحنُ الأمانُ بفضلِ اللهِ لا ضررُ

نحنُ الجبالُ شموخًا في عزائمِنا *** نحنُ الطيورُ بعالي الغيمِ تنتشرُ

نحنُ المدائنُ والأبراجُ عاليةٌ *** نحنُ الصحارِي بها الوديانُ والشجرُ

نحنُ الوِثاقُ لمن يبقى على عهدٍ *** نحنُ السيوفُ ونحنُ المجدُ والنصرُ

نحنُ الرياضُ ونحنُ نجدُ تحضنُها *** نحنُ الحجازُ بها الأطيافُ تعتمرُ

نحنُ المدينةُ والأرواحُ تعشقُها *** نحنُ الشمالُ بها الآثارُ والأثرُ

نحنُ الهِضابُ بها الأحساءُ جنتُها *** نحنُ الخليجُ بها الدمامُ والخُبرُ

نحنُ الجنوبُ جبالُ الألبِ تعرفُنا *** نحنُ التلالُ ونحنُ السحبُ والمطرُ

نحنُ العراقةُ والتاريخُ منبعُنا *** نحنُ الشموخُ بأرضِ العزِّ نفتخرُ

همة حتى القمة:

وتستعد المملكة تحت شعار “همة حتى القمة”، يوم غد الأربعاء للاحتفال بـ اليوم الوطني الـ90، والذي تحتفل به المملكة كل عام.

ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبد العزيز في ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

تاريخ اليوم الوطني:

وتمكن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، في 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسي الدولة السعودية الثانية، مواصلًا مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح في توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عامًا أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيرًا في العام 1930.

فعاليات متنوعة بمختلف المناطق:

وهذا العام سيشهد الاحتفال داخل المملكة فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطقها، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.

وفى الخارج تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية في الخارج.

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