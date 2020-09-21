المواطن - الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن ‏اليوم الاثنين، هو آخر الصيف وغداً أول الخريف فلكياً؛ حيث إن هناك مواسم فلكية وأخرى واقعية (عامية).

اليوم آخر الصيف وغداً أول الخريف فلكياً ومعنى ذلك :

1-تساوي الليل مع النهار

2-بقي 20 يوماً على الوسم

3-بقي 71 يوماً على المربعانية

4-بقي 90 يوماً على شدة الشتاء pic.twitter.com/Yljq25KEQ7 — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) September 21, 2020

وأضاف الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، “يتساوي الليل مع النهار، فيما بقي 20 يوماً على الوسم، وبقي 71 يوماً على المربعانية، وبقي 90 يوماً على شدة الشتاء”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة.

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