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‏اليوم آخر الصيف وغداً أول الخريف فلكياً

‏اليوم آخر الصيف وغداً أول الخريف فلكياً

2020/09/21
الساعة 12:34 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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‏اليوم آخر الصيف وغداً أول الخريف فلكياً
المواطن - الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن ‏اليوم الاثنين، هو آخر الصيف وغداً أول الخريف فلكياً؛ حيث إن هناك مواسم فلكية وأخرى واقعية (عامية).

وأضاف الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، “يتساوي الليل مع النهار، فيما بقي 20 يوماً على الوسم، وبقي 71 يوماً على المربعانية، وبقي 90 يوماً على شدة الشتاء”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة.


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    1 تعليق
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    عيسى
    6 ساعة

    غدااخربرج؛السنبله

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