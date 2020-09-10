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10 آلاف ريال غرامة طمس رقم هيكل المركبة
بمثابة هوية السيارة التي تُعرف بها

10 آلاف ريال غرامة طمس رقم هيكل المركبة

2020/09/01
الساعة 12:00 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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10 آلاف ريال غرامة طمس رقم هيكل المركبة
المواطن - الرياض

حذر المرور السعودي من طمس رقم هيكل المركبة؛ لأنه بمثابة هويتها التي تُعرف بها.

وأكد المرور، عبر حسابه بموقع تويتر، أن طمس رقم أو محاولة الطمس يعد مخالفة مرورية، موضحًا أن الغرامة المالية لطمس رقم هيكل المركبة من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة لمخالفة.

وفي وقت سابق، حذر المرور من خطورة عبور المشاة للطرق السريعة، حيث أكد أن ذلك يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.

وأوضح أن عبور المشاة للطرق السريعة يُعرض حياتهم للخطر، ويتسبب بإرباك الحركة المرورية مما يزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية.

وأضاف أن عبور المشاة للطرق السريعة يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 1000 إلى 2000 ريال.



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