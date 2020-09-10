10 معلومات عن نبات الشيح بعد الموافقة عليه لعلاج كوفيد-19

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

صادقت منظمة الصحة العالمية على بروتوكول لاختبار الأدوية العشبية الإفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويأتي ذلك بعد أشهر من محاولات رئيس مدغشقر للترويج لمشروب يعتمد على نبات الشيح، فما هو وما هي فوائده؟

وكان خبراء منظمة الصحة العالمية ونظرائهم من منظمتين أخريين قد أقروا بروتوكولًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للأدوية العشبية لعلاج كوفيد-19، مشيرين إلى أن التجارب السريرية للمرحلة الثالثة محورية في التقييم الكامل لسلامة وفعالية المنتج.

وقال بروسبر توموسيمى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: إذا تبين أن أحد منتجات الطب التقليدي آمن وفعال ومضمون الجودة، فإن المنظمة ستوصي بتصنيعه محليًا على نطاق واسع.

وشركاء منظمة الصحة العالمية هم المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية.

10 معلومات عن نبات الشيح

1- اسم نبات الشيح العلمي أرتيميسيا (Artemisia).

2- يتميز برائحة عطرية ومذاق مر.

3- يتم زراعته في أمريكا اللاتينية والمغرب العربي وأستراليا وآسيا.

4- يُستخدم نبات الشيح على نطاق واسع في مدغشقر، وكذلك في العديد من البلدان الإفريقية الأخرى.

5- يُعرف أيضًا باسم سي في أو CVO.

6- أثبت النبات فعاليته المؤكدة ضد الملاريا.

7- أجاز رئيس مدغشقر أندري راجولينا وصفه كعلاج للفيروس.

8- يتميز نبات الشيح بفوائده لمرضى داء السكري، كما ينشط الدورة الدموية.

9- له فوائده أيضًا في علاج الالتهابات التي تحدث بسبب عدوى البكتيريا والفيروسات، كما أنه يُعد صديقًا للجهاز الهضمي.

10- يعمل على تخفيف التوتر والاكتئاب، وبشكل عام فهو مفيد للشعر والبشرة.

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