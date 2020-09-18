18 حدثًا بارزًا لـ وزارة الرياضة في أغسطس

المواطن - مروة نبيل

شهدت وزارة الرياضة العديد من الأحداث الهامة خلال شهر أغسطس الماضي، بالإضافة إلى النشاط الملحوظ للوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي قام بزيارات هامة.

وزارة الرياضة في أغسطس:

وكشفت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، عن أبرز الأحداث التي شهدتها الوزارة في شهر أغسطس الماضي، وأبرزت 18 حدثًا.

وجاءت أبرز أحداث وزارة الرياضة الشهر الماضي كالتالي: “يوم 2 أغسطس، احتفاء بشفاء خادم الحرمين الشريفين، وزير الرياضة يوجه بتسمية الجولة الدورية 23 بـ(عيدنا عيدين)، وفي اليوم التالي؛ الفيصل يوجه بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن في مباريات الجولة”.

وتابع: “4 أغسطس تفعيل إلزامية تحميل تطبيقي توكلنا وتباعد قبل دخول المنشآت الرياضية، وفي اليوم التالي مساعد وزير الرياضة يسلم الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة جود، يوم 9 من الشهر ذاته، بهدف احترام حقوق الملكية الفكرية للأندية إطلاق مسمى احفظ شعارك على الجولة 24 من الدوري”.

وأضاف: “يوم 9 أغسطس، الإعلان عن استضافة السعودية بطولة آسيا للأندية لكرة اليد في جدة مايو المقبل، 11 أغسطس، إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد إطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أول ديسمبر المقبل، وفي اليوم التالي، مبادرة اتحاد الرياضة للجميع معًا نتحرك في نسختها الأولى تستقطب آلاف المشاركين”.

وواصل حساب وزارة الرياضة قائلًا: “14 أغسطس السعودي فهد القصيبي يحقق لقب بطولة جاكوار آي بيس- إي تروفي فئة برو- أي إم، 17 أغسطس، مذكرة تفاهم بين اتحاد الرياضة للجميع والشؤون البلدية للاستفادة من الحدائق والمرافق في برامج الرياضة المجتمعية”.

واستكمل: “يوم 22 أغسطس، ولي العهد يوجه بإقامة عدد من سباقات الهجن في السعودية خلال الفترة المقبلة، يوم 25 أغسطس، مجلس الوزراء يوافق على تنظيم نادي سباقات الخيل، وفي اليوم التالي؛ وزير الرياضة يلتقي ممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية، يوم 27، معهد إعداد القادة ينفذ 5 برامج تدريبية لـ3811 مستفيدًا في الشهر”.

وافتتح وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، منتدى اللاعبين الدولي الأول بمشاركة عدد من أبرز الشخصيات الرياضية حول العالم، يوم 29 أغسطس، وفي اليوم التالي؛ أمير نجران ووزير الرياضة ينوهان بدعم القيادة السخي للقطاع.

وتم تدشين مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، يوم 31 أغسطس، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وأمير المنطقة، وفي اليوم ذاته، استقبل نائب أمير جازان، وزير الرياضة وبحثا سبل تعزيز الحراك الرياضي وتطويره في المنطقة.







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