18 وظيفة شاغرة لدى متاجر بنده في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في المدن التالية: (رأس تنورة، والدمام، والخبر، والأحساء، والقطيف).

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كاشير/ بنده (رأس تنورة).

– كاشير/ بنده حي الفيصلية (الدمام).

– كاشير/ بنده حي الجسر (عدد 3 وظائف/ الخبر).

– كاشير/ بنده حي الضاحية (عدد 3 وظائف/ الدمام).

– كاشير/ هايبر بنده مجمع الظهران (عدد 3 وظائف/ الشرقية).

– كاشير متجر (عدد وظيفتين/ الدمام).

– كاشير/ بنده طريق الظهران (الأحساء).

– كاشير/ بنده (القطيف).

– كاشير/ بنده حي الروضة (الدمام).

– مساعد مدير المتجر (الخبر).

– مساعد مدير المتجر (الدمام).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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