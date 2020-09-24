24 وظيفة فنية شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (24) وظيفة فنية شاغرة للرجال، ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لتخصص (فني صيانة الأجهزة الملاحية)، من حمَلة شهادة الدبلوم العالي في تخصصات: (تقنية هندسة الآلات الدقيقة والتحكم، تقنية المعلومات والحاسب الآلي، تكنولوجيا الإلكترونيات)؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.

شروط وظائف

وأبرزت الشركة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة.

– ألا يقل المعدل عن 2.5 من 4 أو ما يعادلها.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

– اجتياز الكشف الطبي.

– اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

– الاستعداد لإنهاء التدريب بمدينة جدة لمدة (6) أشهر.

– اجتياز فترة البرنامج بنجاح حسب إجراءات وسياسات الشركة.

– الاستعداد للعمل في أي مدينة داخل المملكة.

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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