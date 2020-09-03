3 أضرار خطيرة للطهي بـ ورق الألمونيوم

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

على الرغم من أن ورق الألمونيوم أو القصدير أداة جيدة للشواء والطهي وتخزين الطعام إلا أنه ينطوي على بعض المخاطر الصحية الجسيمة بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

مخاطر ورق الألمونيوم

عندما يلامس ورق الألومنيوم الطعام بشكل مباشر، تمتص الأطعمة المعدن، ويؤدي الطهي على درجة حرارة عالية إلى مزيد من امتصاص الطعام له، ومن أضرار ذلك ما يلي:

1- تأثير على الدماغ

يتراكم الألمنيوم في الدماغ والأنسجة الأخرى، مما يجعله عاملًا مهمًا لمرض خطير مثل الزهايمر والاضطرابات التنكسية العصبية الأخرى، وقد وجد الباحثون أن المعدن لديه القدرة على تقليل معدل نمو خلايا الدماغ البشري.

2- العظام

يتنافس الألومنيوم مع الكالسيوم وهو ما يؤدي إلى تراكم الألومنيوم في العظام وارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، ويكون نتيجة ذلك أن يعاني المريض من انخفاض كثافة العظام، وارتفاع مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

3- الرئتان

يمكن أن يتعرض الشخص أثناء طهي الأطعمة المغلفة برقائق الألمونيوم إلى استنشاق كميات صغيرة منه، وعلى المدة الطويل يكون لذلك أثر بالغ السوء على الرئتين.

تجاوز النسبة المسموح بها

واكتشف الدكتور عصام زبيدي، باحث الهندسة الكيميائية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، أن وجبة واحدة فقط مطبوخة بورق القصدير يمكن أن تسرب 400 ملجم من الألومنيوم، وكلما ارتفعت درجة الحرارة، زاد الترشيح.

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