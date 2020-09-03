3 خطوات لإضافة الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا

المواطن - الرياض

أعاد تطبيق توكلنا التذكير بخطوات وطريقة إضافة الأبناء إلى منصة مدرستي عبر التطبيق.

منصة مدرستي خطوات إضافة الأبناء في

وقال توكلنا ردًا على عدد من استفسارات المواطنين إن إضافة الأبناء تتم من خلال ما يلي:

تسجيل دخول تطبيق توكلنا من حساب ولي الأمر.

انقر على أيقونة ( حسابي ).

انقر على أيقونة (الأفراد و المكفولين).

اختر إضافة الأبناء.

حل مشكلة عدم ظهور منصة مدرستي

وقال تطبيق توكلنا ردًا على استفسار من أحد المستخدمين يواجه مشكلة في الوصول إلى المنصة : إنه في حال عدم ظهور أيقونة مدرستي في الصفحة الرئيسية بعد الدخول على موقع توكلنا يجب القيام بما يلي:

التأكد من إضافة التابعين في توكلنا.

في حال تم إضافة التابعين ولم تظهر المنصة يتم التواصل مع الدعم الفني في مدرستي. طريقة دخول المنصة عبر توكلنا وأوضح تطبيق توكلنا في وقت سابق أن طريقة دخول مدرستي تتم عبر الخطوات التالية: قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له.

ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

رحلة الطلاب في منصة مدرستي وتشتمل مهام الطلاب في المنصة على ما يلي: تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي. الاستعداد لليوم الدراسي بالنشيد الوطني والتمارين الصباحية. الدخول للجدول الدراسي والاستعداد للحصة. حضور الحصص الافتراضية مع المعلم. أداء المهام والأنشطة إلكترونية المسندة من المعلم. التفاعل مع المعلم والأقران في أنشطة المدرسة الإلكترونية. الحصول على التغذية الراجعة من المعلم عبر المنصة وأدوات التفاعل. أداء الاختبار التقويمي.



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