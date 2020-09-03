‎الرئيسية
جديد الأخبار
3 ساعات فترة العمرة الزمنية وقائد صحي لكل وفد من المعتمرين
تطبيق اعتمرنا يضم 8 خيارات للتصاريح

3 ساعات فترة العمرة الزمنية وقائد صحي لكل وفد من المعتمرين

2020/09/28
الساعة 12:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
21
0
طباعة
3 ساعات فترة العمرة الزمنية وقائد صحي لكل وفد من المعتمرين
المواطن - مكة المكرمة

أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن تطبيق اعتمرنا يضم 8 خيارات للتصاريح، فيما ستكون فترة العمرة الزمنية محددة بثلاث ساعات.

وقال مشاط في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: إن المملكة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن سواء من المواطنين أو المقيمين في المرحلة الأولى أو حتى من خارج المملكة في المراحل القادمة.

وتابع أنه سيكون هناك “قائد صحي” مرافق لكل وفد من المعتمرين ويعمل على إرشادهم إلى اتباع الإجراءات الصحية السليمة،

وكان وزير الحج والعمرة، محمد بن صالح بنتن، قد أكد في تصريحات له مساء أمس الأحد أنه سيتم تطبيق الشروط على الفنادق بعد عودة مناسك العمرة.

أضاف بنتن  أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة، وتصريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة كورونا دون مقابل مالي.

وتابع وزير الحج والعمرة أنه في حالة وجود إصابات بكورونا سيتم عزل المصاب بشكل كامل وهناك خطط في هذا الشأن تعتمد على التقنية، مشيرًا إلى أن الكثير من الجهات فحصت تطبيق “اعتمرنا” وهناك بدائل في حالة إخفاق التطبيق سواء الإنترنت أو الموقع الإلكتروني.

 


ذات صلة :
  • مشروع أمالا يغير مفهوم السياحة
    •
  • فيديو.. 95% من الأجانب العاملين بالنجارة تستر تجاري!
    •
  • فيديو.. طريقة استخدام بوابة خدمة رخص السكن الجماعي
    •
  • طرح فكرة إقامة دوري أبطال آسيا 2021 بنظام التجمع
    • Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :