3 طرق للاستعلام عن المخالفات المرورية ببساطة

المواطن - الرياض

توفر منصة أبشر العديد من الخدمات الهامة للمواطنين والمقيمين ومن بينها الاستعلام عن المخالفات المرورية بطرق متنوعة كاستخدام رقم الهوية أو عن طريق رقم اللوحة الخاص بالمركبة وغيرها.

واهتمت وزارة الداخلية بتسهيل الكثير من المعاملات الإدارية على الموظفين وعلى المواطنين والوافدين والمقيمين بالمملكة وتطبيقًا لذلك قد أصدرت موقع خاص بإجراء العديد من التعاملات الإدارية بشكل إلكتروني من خلال صفحات الإنترنت تطبيقًا للنظم التكنولوجية الحديثة ومحاولة إدخالها في الكثير من التعاملات الإدارية اليومية مما يوفر الكثير من الوقت على الأشخاص.

طرق مختلفة لـ الاستعلام عن المخالفات المرورية

الاستعلام عن طريق موقع الداخلية

الخطوة الأولى للاستعلام هي تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال شبكة الإنترنت.

بعدها عليك النقر على الزر الخاص بالمخالفات المرورية.

ثم حدد المخالفة المراد الاستعلام عنها مثل مخالفة المرور أو انتهاء رخصة القيادة الخاصة وغيرها حسب المراد الاستعلام عنه.

بعدها قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك في الخانة الفارغة التي توجد أمامك.

الخاص بك في الخانة الفارغة التي توجد أمامك. ثم قم بكتابة الرمز الخاص بك الذي يتواجد في صفحة الموقع وبعدها اضغط على زر البحث.

بعدها قم بإدخال البيانات التي سوف يطلبها منك الموقع وبعدها اضغط على زر تم.

سوف تنتقل بعدها من خلال صفحات الموقع إلى صفحة الاستعلامات وسوف تجد بها بيانات المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على المركبة الخاصة بك.

يقدم لك الموقع العديد من البيانات الأخرى المتعلقة بالمخالفة مثل المكان الذي وقعت به أو ووقت حدوثها والكثير من الأمور التي تتعلق بها.

الاستعلام برقم اللوحة

أول شيء الذهاب إلى منصة أبشر من خلال متصفح الإنترنت.

ثم سجل الدخول إلى الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اختر زر خدمة المرور ثم اضغط على زر الاستعلام المتواجد على الصفحة.

ثم اضغط على الاستعلام عن الرخصة بواسطة رخصة المركبة.

بعدها ستفتح لك صفحة أخرى من خلالها قم بإدخال رقم اللوحة الخاص بالمركبة.

وبعدها عليك القيام بإدخال البيانات التي سيطلبها الموقع بطريقة صحيحة والتأكد من ذلك بمراجعتها.

ثم قم بالنقر على زر المخالفات.

سوف يعرض لك الموقع البيانات المتعلقة بمخالفات المركبة من ميعاد ارتكابها والمكان التي سجلت به وغيرها من الأمور الهامة المتعلقة بالمخالفة.



الاستعلام برقم المخالفة

إذا كان لديك رقم المخالفة يمكنك التعرف على رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل بسيط من خلال منصة أبشر على الإنترنت وبخطوات بسيطة كالتالي:

توجه إلى منصة أبشر من خلال متصفح الإنترنت على حاسوبك الخاص.

ثم قم بالنقر على زر الخدمات المرورية.

ثم قم بالنقر على زر الاستعلام عن مخالفة المرور.

ثم اكتب رقم المخالفة في المكان المخصص لذلك وبعدها قم بتتبع الخطوات التي تليها حتى تصل إلى الاستعلام عن البيانات المتعلقة بالمخالفة بشكل مباشر كمكان وقوعها وقيمتها ونوعها وغيرها من التفاصيل الهامة بالنسبة لك.







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