3 مباريات لـ حمدالله ويقود النصر للعالمية الثانية

المواطن - محمد سمعه

تعقد جماهير نادي النصر، الآمال على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من أجل قيادة الفريق الأصفر للعالمية الثانية والفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ النصر.

وكان المهاجم المغربي أبدع في مباراة النصر ضد التعاون أمس الأحد في دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث سجل هدف الفوز لأصفر العاصمة بالدقيقة الخامسة والسبعين.

ويسير المهاجم المغربي على خطى الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال الذي قاد بفضل مجهوده، أزرق العاصمة للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 والتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الأزرق، كما كان هداف البطولة بنسخة العام الماضي برصيد 11 هدفًا.

حمدالله هداف البطولة الآسيوية

ويحتل حمدالله حاليًا صدارة هدافي دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 أهداف متفوقًا على المهاجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري الذي أحرز 5 أهداف، وودع فريقه البطولة من دور ثمن النهائي.

وسيواجه النصر، فريق الأهلي في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا بعد غد الأربعاء، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ثلث عصرًا بتوقيت المملكة.

وكان النصر حقق العالمية الأولى، بتأهله إلى كأس العالم للأندية عام 2000 التي أُقيمت في البرازيل في ذلك الوقت.

النصر يُطارد إنجاز الهلال والاتحاد

وفي حال نجح النصر في تخطي دور الثمانية والوصول لدور نصف النهائي والفوز في النهائي سيكون العالمي حقق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى بتاريخه، لينضم إلى قائمة الأندية السعودية المتوجة بدوري أبطال آسيا مع ناديي الهلال والاتحاد.

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