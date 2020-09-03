3 مخاطر لملاحقة الإسعاف و900 ريال قيمة المخالفة

المواطن - الرياض

حذرت هيئة الهلال الأحمر السعودي من أن ملاحقة سيارة الإسعاف قد تسبب حوادث وتعطل عمل المسعفين وتؤخر إنقاذ المصابين.

وقالت هيئة الهلال الأحمر في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر: إن مخاطر ملاحقة سيارة الإسعاف منها احتمالية وقوع حادث بسبب التوقف المتكرر للسيارة، كما أن وقوع الحادث يعني تعطيل المسعفين وتأخير إنقاذ المصابين.

ولفت الهلال الأحمر إلى أنه قد يتسبب الحادث في إصابة المسعفين والسيارات التي خلفها.

وأوضحت أن قيمة مخالفة ملاحقة سيارة الإسعاف تصل إلى 900 ريال.

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