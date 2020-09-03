3 مدن سعودية ضمن الأعلى في درجة الحرارة عالميًّا

المواطن - الرياض

حلت 3 مدن سعودية ضمن الأعلى في درجة الحرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت رفحاء في المرتبة السابعة في القائمة بتسجيل درجة حرارة بلغت 45.4 °C، فيما جاء مطار الملك فهد الدولي بالدمام في المرتبة العاشرة بتسجيل درجة حرارة بلغت 44.7 °C، بينما بلغت درجة الحرارة في القصيم 44.3 °C، لتحل بذلك في المرتبة الـ15 بالقائمة، بحسب ما أوضحه أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبدالله المسند، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

كما أوضح المسند أن يوم أمس هو الأول من فصل الخريف وطوله 90 يومًا، ويستمر حتى 21 ديسمبر ولفصل الخريف 3 أبراج الميزان والعقرب والقوس، حيث تنشط الإنفلونزا الموسمية خلال الأيام القادمة، وعند دخول أكتوبر عادة ترتفع معدلات الإصابة بفيروس الإنفلونزا.

طقس اليوم:

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة مع غبار ، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة الكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يتوقع تكوّن السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، تسجل منطقة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة في المملكة بـ17 مئوية.

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