3 مدن في المملكة تسجل أعلى حرارة على مستوى العالم 

المواطن - الرياض

حلت 3 مدن في المملكة، ضمن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبد الله المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن رفحاء جاءت في المرتبة السابعة في القائمة بتسجيل درجة حرارة بلغت 45.4 °C.

وأضاف أن مطار الملك فهد الدولي بالدمام جاء في المرتبة العاشرة بتسجيل درجة حرارة بلغت 44:7 °C، بينما بلغت درجة الحرارة في القصيم 44.3 °C، لتحل بذلك في المرتبة الـ15 بالقائمة .

من جهة أخرى، نوه “المسند” بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة رصد في المملكة، ومنها خميس مشيط التي سجلت أدنى درجة حرارة بـ16.5 °C، تليها أبها بدرجة حرارة بلغت 16.9 °C .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، بريدة، حائل، المدينة المنورة، الشرقية). . في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

شارك الخبر