3 مكونات تعمل على إزالة سموم الكبد والكُلى

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يعمل الكبد على تطهير وإزالة السموم من الجسم، وتعمل الكُلى أيضًا على تنقية وتصفية الدم، لذلك فإذا كان الشخص يعيش بنمط حياة غير صحي فإن هذين العضوين المهمين سيتضرران بشدة.

ولتنقية جسمك جرب هذا العصير المكون من 3 مكونات للتخلص من سموم الكُلى والكبد بحسب موقع Daily Health Post.

ويتكون العصير من الكرفس والبقدونس والأناناس، وإليك فوائدها:

الكرفس:

يحتوي على كمية عالية من الألياف التي تساعد الكبد على التخلص من السموم، ومليء بالألياف الغذائية التي تحافظ على صحة الأمعاء ونظافتها، كما يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين والأحماض الفينولية التي تقاوم الالتهاب والإجهاد.

ويستخدم الكرفس في علاج آلام المفاصل وخفض ضغط الدم ومحاربة السرطان وتهدئة الجهاز العصبي، ذلك بالإضافة إلى أنه منخفض جدًا في السعرات الحرارية.

البقدونس:

يُستخدم البقدونس في أغلب الأحيان لتزيين الطعام أثناء تقديمه، لكن فوائده تتجاوز ذلك حيث يتميز بخصائص علاجية مدهشة فهو مدر قوي للبول، ويُستخدم لعلاج التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى وتورم الساقين، حتى أنه له استخداماته في علاج هشاشة العظام وفقر الدم وارتفاع ضغط الدم.

الأناناس:

تتميز هذا الثمرة بأنها منخفضة البوتاسيوم، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكُلى المزمنة، وطعمه اللذيذ يضفي نكهة خاصة على المشروبات، وغالبًا ما يستخدم للمساعدة في إدارة هشاشة العظام وتورم الجهاز الهضمي، وهو يحتوي أيضًا على مادة البروميلين المضادة للسرطان، وكذلك الثيامين وفيتامين B6 والنحاس وفيتامين C والمنغنيز.

مكونات العصير:

3 سيقان من الكرفس، 3 أغصان من البقدونس، وشريحتان من الأناناس.

ولتحضير العصير، قطّع الأناناس، ونظف الكرفس والبقدونس وقطعهما إلى قطع صغيرة، وامزج جميع المكونات مع القليل من ماء الليمون واخلطهم معًا حتى يصبح الخليط ناعمًا.

أضف القليل من الماء، واشرب كوبًا في الصباح وآخر في المساء لمدة أسبوع على التوالي للحصول على أفضل النتائج.

ذات صلة :







شارك الخبر